Neue Auswertung: Weniger Wohnung fürs Geld

86 Quadratmeter für eine Kaltmiete von 1.000 Euro. Das hört sich heutzutage fast schon günstig an. Vor zehn Jahren waren derartige Kaltmieten in München noch Usus. Das hat sich stark geändert, wie eine neue Auswertung des Portals Immowelt zeigt. Demnach bekommt man in der Stadt heutzutage für dieselbe Kaltmiete nur noch 55 Quadratmeter. Das ist 36 Prozent weniger Wohnfläche für denselben Mietzins wie noch vor zehn Jahren. Auch in anderen Städten bekommt man inzwischen weniger Wohnraum für sein Geld. 2009 bekam man in Stuttgart für 1.000 Euro noch 100 Quadratmeter, heute sind es 72 Quadratmeter, ein Minus von 28 Prozent.

In Berlin und Dresden ging die Fläche von angebotenen Wohnungen für 1.000 Euro Miete im Mittel um 46 Quadratmeter zurück. Immowelt hat für den Vergleich sein Angebot an Mietwohnungen in 14 Städten analysiert. Das Portal schreibt in einer Mitteilung, dass zwar die Kaufkraft von 1.000 Euro vor zehn Jahren höher war, das allein erkläre das Wohnungsschrumpfen aber nicht.

