München - 30. April 2019, Stadion am Schönbusch, Aschaffenburg: Der TSV 1860 will im Toto-Pokal-Viertelfinale bei Regionalligist Viktoria Aschaffenburg das Ticket für die Vorschlussrunde klar machen – doch mit dem 2:3 setzt es eine Blamage und der erhoffte Einzug in den DFB-Pokal ist passé. Traum zerplatzt, zumindest in der Saison 2018/19.