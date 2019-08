Wie die Polizei berichtet, ging am Donnerstagfrüh um 8.50 Uhr ein Notruf ein, in dem ein besorgter Bürger Bürger um sofortige Hilfe für eine ältere Frau bat, die in der Wolfratshauser Innenstadt in einen Stacheldrahtzaun stürzte und sich dabei am Knie eine schmerzhafte Risswunde zuzog.