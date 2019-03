Dass Spargel ein kulinarisches Luxusgut ist, zeigt sich am Preis: Wer das Edelgemüse jetzt schon verzehren will, muss für ein Kilogramm in der Handelsklasse I mehr als 15 Euro hinlegen – noch. Die Preise dürften laut Meinung von Experten schnell spürbar sinken. Viele Kunden lassen sich vom hohen Preis des "weißen Goldes" aber nicht abschrecken – denn die Saison dauert nicht mal ein Vierteljahr.