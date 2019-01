Mit 32 Jahren gehört Neuer mittlerweile zu den erfahreneren Spielern im Kader des Rekordmeisters. Einen Plan, wie lange seine Karriere noch andauern soll, hat er nicht. "Mein Körper hat mir ein Jahr geklaut", scherzte der Keeper während der Presserunde in Anspielung auf seine monatelange Verletzungspause nach seinem Mittelfußbruch. "Es kommt natürlich auch darauf an, was mir mein Körper sagt. Wenn er mir sagt, dass es nicht mehr weiter geht und ich meine Leistung nicht mehr bringen kann, dann muss ich natürlich darauf hören", meinte er weiter.