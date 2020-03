Mangelnde Desinfektionsmittel werden zum Problem

Dennoch – die Wohnungsloseneinrichtungen im Freistaat stehen vor großen Schwierigkeiten. Der bundesweite Mangel an Hygiene- und Desinfektionsmitteln trifft auch sie hart. "Desinfektionsmittel gibt es in der Bayernkaserne auch in den Waschräumen nicht", sagt eine 69-jährige Frau bei "Otto & Rosi". Seit September 2018 sei sie mit ihrem Mann erfolglos auf Wohnungssuche in München, derzeit übernachte sie in der Kaserne.