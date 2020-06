Großveranstaltungen sind aufgrund der Corona-Pandemie noch lange ein heikles Thema. Das zeigt allein die Tatsache, dass sogar die Oscars im kommenden Jahr auf den 25. April verschoben wurden. Die diesjährige Verleihung der Primetime-Emmys, bei denen die Macher von TV-Produktionen geehrt werden, wird hingegen nach wie vor am 20. September stattfinden. Und auch ein Moderator ist inzwischen gefunden: Late-Night-Host und Komiker Jimmy Kimmel (52, "The Serious Goose") darf zum dritten Mal ran, wie auf der offiziellen Homepage der Veranstaltung verkündet wurde.