Hernández über Transfermarkt: "Man zahlt unglaubliche Summen"

Auf das Fußballgeschäft hat Hernández einen durchaus kritischen Blick. Die Entwicklung der Ablösesummen etwa hält er für fragwürdig. "Die Ablösesummen sind zuletzt immer übertriebener geworden", sagte er. "Man zahlt unglaubliche Summen." Dass Bayern so viel Geld in ihn investierte, macht Hernández "stolz. Es ist aber nicht nur Stolz, sondern auch eine Verantwortung. Durch all das Vertrauen, das der Verein mit dieser Summe in mich gesetzt hat, liegt es nun an mir, dies auf dem Platz zurückzuzahlen und mein Maximum zu geben."