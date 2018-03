Mit seiner Frau Barbara ist er zum ersten Mal in Landshut auf der Weinmesse, die an beiden Tagen gut besucht ist. Barbara ist Fränkin,ihr Vater ein Bierbrauer. Dass Bodo mit ihr heute zusammen Wein herstellt und verkauft, ist Barbaras Einfallsreichtum zu verdanken. Beide hatten vor 20 Jahren unabhängig von einander eine Reise in die Karibik gebucht. Dort war ihr in der anderen Reisegruppe der freundliche und sympathische Hüne aufgefallen. Doch mehr als der Vorname und das Bodo in der Pfalz lebt, ließ sich auf dem gemeinsamen Rückflug bis München nicht mehr herausfinden.