Weingut Wader, Red Riding Hood, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ProSieben, Drachenzähmen leicht gemacht 2, Digitaltrickabenteuer

Auf Berk herrscht Frieden zwischen Drachen und Menschen. Hicks und Ohnezahn sind immer noch unzertrennlich und unternehmen viele Erkundungstouren. Auf einem ihrer Ausflüge hören sie von dem Eroberer Drago, der sich eine Armee aus abgerichteten Drachen aufgebaut hat. Hicks will ihn finden, um ihn vom friedlichen Miteinander zwischen Drachen und Menschen zu überzeugen. Zu Beginn seiner Reise ahnt er nicht, in was für ein gefährliches Abenteuer er und Ohnezahn geraten werden.