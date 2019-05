Der Rentner hatte sich offensichtlich nicht unter Kontrolle, als er am Donnerstagnachmittag in seinem Golf auf einer kleinen Stichstraße in Haar unterwegs war. Auf demselben Weg nahe der Kreuzung Katharina-Eberhard-Straße und Gronsdorfer Straße ging eine 53-Jährige gegen 16 Uhr mit ihrem Hund spazieren. "Da die Frau wohl nicht schnell genug die Straße für ihn frei machte, fuhr der Rentner mit seinem Fahrzeug gegen die Waden der Frau", sagte Polizeisprecher Werner Kraus am Sonntag.