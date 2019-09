Weil sie ihm vergeben hat Für Ozzy Osbourne ist seine Frau Sharon eine "Göttin"

Zumindest ihre Fähigkeit, Ozzy den Seitensprung mit einer Haarstylistin aus dem Jahr 2016 verzeihen zu können, sei in seinen Augen nicht von dieser Welt: "Sharon und ich waren noch nie so innig, wie wir es inzwischen sind. Es ist großartig. Sharon war eine Göttin", schwärmt der Frontmann der Hard-Rock-Band Black Sabbath. "Ich habe so ein Glück, dass sie mich zurückgenommen hat."