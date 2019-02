Rotbuchen-Schule: Elternbeirat sorgt sich

Für den Elternbeirat der Grundschule an der Rotbuchenstraße ist das oberste Ziel "die Sicherheit der Kinder". Die Elternvertreter kündigten die Aktionswoche der Grundschule deshalb früh an und sind mit dem Zwischenergebnis zufrieden. Am ersten Tag, dem Montag, hätten die Schulweghelfer noch 15 Autos parkender Eltern gezählt, am Dienstag waren es vier.

"Der überwiegende Teil der Eltern findet die Aktion gut", sagt Simon Reisinger vom Elternbeirat. Zwei Einzelfälle habe es bisher gegeben: "Einen Unbelehrbaren", der weiterhin vor die Schule fährt. Und eine Frau habe gefragt, ob der Beirat nichts Besseres zu tun habe. "Ich habe geantwortet: Nein, heute Morgen habe ich nichts Besseres zu tun, als auf die Sicherheit der Kinder zu achten", sagte Reisinger.

Plinganserstraße: Strafen als einzige Lösung

Unweit der U- und S-Bahnstation Harras, an der vielbefahrenen Plinganserstraße, befinden sich auf Höhe der Nummer 28 die Grundschule und ein Hort. Ein Verkehrschaos vor Unterrichtsbeginn bei rund 400 Kindern ist da völlig normal. Viele Eltern parken direkt vor der Schule, manche im Halteverbot, in zweiter Reihe, auf dem Zebrastreifen oder in der Rettungseinfahrt.

Laut Schulleiterin Ulrike Bauer werden Kinder sogar mit dem Taxi vor die Schule gebracht. Für Bauer eine "schreckliche" Situation. Hinzu kommen Radler und Fußgänger. Ihr Appell "Die Kinder müssen zu Fuß gehen!" fruchtet nur bedingt. Trotz vieler Elternbriefe und Gesprächen vor der Schule gibt es uneinsichtige Eltern.

Bauer spricht von schlimmen Beschimpfungen, die sie sich anhören muss. "Wir warten leider immer noch, dass etwas passiert", sagt sie. Die Grundschule kooperiert nun mit der Polizei und dem Kreisverwaltungsreferat (KVR). Fotos von den Falschparkern werden an die Polizei geschickt. "Zeugen finden sich fast immer", sagt sie. So könne es zur Strafanzeige kommen. Manchmal führe kein Weg an radikalen Maßnahmen vorbei.

Truderinger Grundschule: Appell wider das Chaos

Grundschüler stellen sich mit ihrer Mama oder dem Papa in Warnweste an den Straßenrand und stoppen autofahrende Eltern, die vor der Schule parken, um ihren Nachwuchs rauszulassen. So geschehen an der Grundschule am Lehrer-Götz-Weg in Trudering, die im vergangenen Herbst eine Aktionswoche ins Leben gerufen hatte.

Die Comic-AG der Schule gestaltete ein Banner, das an einer gefährlichen Straßenecke hängt. Mit dem Ergebnis ist Schulleiterin Waltraud Boltz zufrieden: "Der Effekt hielt lange an, bis in den Dezember. Dann kam das schlechte Wetter."

Die meisten Eltern seien sehr verständnisvoll, doch "es gibt einen kleinen Pool an resistenten Eltern". Als Ursache sieht Boltz bei vielen den Zeitfaktor. Das Kind auf dem Weg zur Arbeit vor der Schule abzusetzen, sei für viele einfach praktisch. Die Kinder selbst würden laut Boltz aber laufen wollen, selbstständig sein. Die Schüler basteln schon an der nächsten Aktion mit einem Banner: für die gegenüberliegende Straßenseite.

