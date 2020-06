"Weil er nicht sehr nett zu Frauen ist" Charlize Theron mit Kampfansage an "übergewichtigen" Steven Seagal

Eigentlich wollte Charlize Theron (44, "Bombshell") in der Radiosendung von Howard Stern (66) lediglich über ihren neuen Film "The Old Guard" sprechen. Doch dann hatte sie sich vor allem auf den altgedienten Action-Star Steven Seagal (68, "Alarmstufe: Rot") eingeschossen und ihn als "unglaublich übergewichtig" bezeichnet und seine Kampfsportfähigkeiten in Frage gestellt.