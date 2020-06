Grub am Forst - Weil er zum Langsamfahren aufgefordert wurde, hat ein 28 Jahre alter Autofahrer in Oberfranken einen Mann niedergeschlagen. Ein 52-jähriger Anwohner hatte dem Mann vom Straßenrand der Ortsdurchfahrt in Grub am Forst (Landkreis Coburg) durch Gesten aufgefordert, seine Geschwindigkeit zu reduzieren, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte.