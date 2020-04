München - Wenn Paul K. (35, Name geändert) an einer Baustelle vorbeifährt, bricht ihm der kalte Schweiß aus. Dem Mechaniker kommt dann die Erinnerung an den blutigen Streit mit einem Baggerführer (48) und dessen Sohn (21), einem Bauhelfer, hoch. Die Erinnerung an die Messerstiche, die ihm der 21-Jährige beibrachte und die Todesangst, die ihn angesichts der starken Blutung packte.