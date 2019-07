Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wollte der 42-Jährige am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr in Begleitung zweier Damen ein Lokal in der Nähe der Ampfingstraße aufsuchen. Da er zu diesem Zeitpunkt sichtlich betrunken war, wies ihn der 32-jährige Besitzer an der Tür ab.