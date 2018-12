Doch der Großteil des Beitrags ist positiv gefärbt – so bedankt sich der 42-Jährige auch bei den Fans: "Ihr habt dazu beigetragen, dass unser Verein nicht nur für einzigartige Treue, sondern auch für große Leidenschaft steht. Das Grünwalder Stadion war in dieser Saison immer ausverkauft. Ich bekomme immer wieder Zuschriften von enttäuschten Fans, die bei ihren Kartenanfragen Absagen bekommen. Ich kann nur hoffen, dass unsere Geschäftsführung an diesem Problem mit Hochdruck arbeitet. In der Heimtabelle belegen wir zur Winterpause einen ausgezeichneten Platz drei. Das ist auch euer Verdienst!"