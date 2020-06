Weiche Eleganz in Nudetönen Deko-Trend Pampasgras richtig in Szene setzen

Beim Styling gilt: Weniger ist mehr

Im Unterschied zu den üblichen Zimmerpflanzen überzeugt das Pampasgras nicht mit sattem Grün und farbigen Blüten. Die flauschige Optik der Gräser sorgt stattdessen für das Gewisse etwas. So simpel und elegant wie sich das Pampasgras zeigt, setzt man es am besten auch in Szene: Optisch kommen die langen Gräser besonders zur Geltung, wenn sie in einer großen, schlichten Vase Platz finden. Vasen in Naturtönen bilden eine ideale Kombination mit den eintönigen Gräsern. Ob aus Glas, Keramik oder Porzellan ist dem individuellen Geschmack überlassen. Es darf ruhig eine hohe, schlanke Vase sein, da das Pampasgras in der Regel ebenfalls hochgewachsen und fein ist.