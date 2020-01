"Es ging ihm immer nur um die Sache"

"Er hat sich leidenschaftlich gestritten", erinnert sich Michael Plaß vom Sub, "und er hat sich auch gegen die bayerische Staatsregierung in die erste Reihe gestellt und denen die Stirn geboten." Ein Höhepunkt war 1987, als er an der Demo gegen den von Gauweiler geplanten Maßnahmenkatalog maßgeblich beteiligt war. "Aber er hat nie gegockelt, ihm ging es nie um sich, sondern immer um die Sache", sagt Kai Kundrath, Geschäftsführer vom Sub.