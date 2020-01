Weggefährten nehmen Abschied Trauer um "Highlander"-Star Stan Kirsch: Er stirbt mit nur 51 Jahren

"Highlander" machte ihn berühmt

Seinen großen Durchbruch feierte Kirsch 1992, als er in der Serie "Highlander" die Rolle des Richie Ryan übernahm. Fünf Jahre lang war er darin an der Seite von Hauptdarsteller Adrian Paul (60) zu sehen, der den unsterblichen Duncan MacLeod mimte. Kurze Serienabstecher finden sich in seiner Vita ebenfalls wieder. 1992 war er etwa Teil von "General Hospital", drei Jahre darauf gab er in einer Folge der Kult-Sitcom "Friends" das Date von Monica Geller, gespielt von Courteney Cox (55).