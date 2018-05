Bei der Bäckerei nebenan sind wenigstens die Mitarbeiter schon untergekommen. Filialleiterin Sandra Hoffmann weiß, wann sie den Laden nach 40 Jahren für immer zusperren wird: am Abend des 22. Juli. "Glücklicherweise geht es für alle in anderen Filialen weiter", sagt sie. Sandra Hoffmann selbst hat acht Jahre hier gearbeitet. "Uns ist schon seit einigen Jahren bekannt, dass wir wegen der Stammstrecke weichen müssen", sagt sie. "Wir konnten uns also darauf einstellen."