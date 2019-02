Standen in diesem Bereich 2014 in der Bilanz noch gut 87 Millionen Euro, waren es vergangenes Jahr nur noch gut elf Millionen. Dafür ist in der gleichen Zeit das Provisions- und Kreditgeschäft massiv gewachsen.

Durch das Vermitteln von Bausparverträgen und Lebensversicherungen hat die Stadtsparkasse 2018 fast 124 Millionen Euro eingenommen (2014: 81,4 Millionen). Bei den Krediten wurden über 136 Millionen erwirtschaftet (2014: 97,6 Millionen Euro). Dieses Umschichten lässt sich schon noch ein bisschen fortsetzen, sagt Fleischer. Trotzdem müsse die EZB dringend ihre Zinspolitik überdenken, so der Sparkassen-Chef. Denn dieses große Umverteilen, "das gelingt nur wenigen Banken", so Fleischer.

