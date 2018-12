Wegen Vorfall von 2016 Erste Details zum Prozess: Holt Kevin Spacey nun zum Gegenschlag aus?

In dem bizarren YouTube-Video, das Kevin Spacey (59) zu Weihnachten veröffentlicht hat, deutete er es bereits an: Der gefallene Filmstar will sich mit allen Mitteln gegen die in seinen Augen haltlosen Anschuldigungen der sexuellen Nötigung wehren. Wie genau das am 7. Januar geschehen soll, wenn er sich vor einem Haftrichter verantworten muss, zeigt der Mitschnitt einer ersten Gerichtsanhörung, den die US-Seite "Boston Globe" haben soll.