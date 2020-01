Die Dienststellen Versicherungsamt, Veranstaltungs- und Versammlungsbüro, das Servicebüro Film und das Servicebüro Bau und Straßennutzung ziehen ebenfalls um: an den neuen Standort an der Implerstraße 11-13. Die betroffenen Dienststellen sind zwischen 10. und 14. Februar nur eingeschränkt erreichbar, das Versicherungsamt ist am Mittwoch, 12. Februar, und Donnerstag, 13. Februar, geschlossen. Nach Abschluss der Umzüge stehen die Dienststellen unter bekannten Telefonnummern und Öffnungszeiten wieder zur Verfügung.