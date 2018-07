Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 35-jähriger Italiener mit seinem Lamborghini einen 27-jährigen Iraker in seinem VW Golf überholen. Daraufhin kam es zu einem Streit zwischen den beiden Fahrern, der in eine handfeste Schlägerei ausartete. Dabei wurde der Italiener an der linken Augenbraue verletzt.