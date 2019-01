Wegen Steuerhinterziehung Cristiano Ronaldo akzeptiert seine Bewährungsstrafe

Cristiano Ronaldo wurde vorgeworfen, zwischen 2011 und 2014 Steuern in Höhe von rund 5,7 Millionen Euro unterschlagen zu haben. Diese hat er samt Zinsen in Höhe von einer Million Euro bereits nachgezahlt. Eine weitere Geldbuße beläuft sich auf 3,2 Millionen Euro. Außerdem einigte er sich mit den spanischen Steuerbehörden auf eine davon unabhängige weitere Nachzahlung in Höhe von knapp 9,9 Millionen Euro. Auch diese soll der Fußballer bereits geleistet haben. Er musste also insgesamt an die 19 Millionen Euro blechen.