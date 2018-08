Wegen starker Hitze Geht Landshut jetzt das Wasser aus?

Wie sieht gerade mit der Wasserlage aus? Wir haben momentan einen leicht erhöhten Wasserverbrauch im Bereich um 14 000 Kubikmeter am Tag. Dieser Wert ist völlig normal für diese Jahreszeit. In den verbrauchsarmen Wintermonaten liegt der Verbrauch bei rund 11 000 bis 12 000 Kubikmeter am Tag. Etwas erhöht ist die Wassertemperatur: Das Wasser aus dem Hahn kommt also nicht ganz so schön kalt wie normalerweise.