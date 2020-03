Wegen Skandal-Video RTL schmeißt Xavier Naidoo aus der "DSDS"-Jury

Xavier Naidoos (48) Video, in dem er angebliche Gefahren besingt, die von Migranten ausgehen, hat Konsequenzen. Wie der Sender RTL am Mittwochabend bekannt gab, wird der Künstler mit sofortiger Wirkung aus der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" ausgeschlossen. Am Samstag (14. März) wird er daher nicht an der ersten der vier Liveshows teilnehmen.