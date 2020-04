Wegen Selbstisolation Jamie Dornan feiert nach vier Jahren sein Instagram-Comeback

Was es mit der farblichen Verwandlung auf sich hat, ist nicht bekannt. Möglicherweise handelt es sich um ein Set-Foto von Dornans neuestem Serienprojekt: In "Dr. Death" spielt er einen skrupellosen Chirurgen. Die Serie soll noch in diesem Jahr beim NBCU-Streamingdienst Peacock erscheinen. Laut dem Promiportal "JustJared" hatte Dornan zuletzt im Juni 2016 einen Post veröffentlicht, um seinen Film "Anthropoid" zu promoten. Anschließend zog er sich aus der Social-Media-Welt zurück, um Ehefrau Amelia Warner (37) und seine beiden Töchter vor fiesen Kommentaren zu schützen. Seinen Account betrieb er seit 2014.