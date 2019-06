Wegen seines sozialen Engagements Bekommt George Clooney etwa den Nobelpreis?

Feststeht, dass Clooney mehr als einmal sein soziales Engagement gezeigt hat. Neben der Rettung syrischer Flüchtlinge und seiner Hilfe für die Erdbebenopfer in Haiti in Form einer Spendengala, hat sich der 58-Jährige im vergangenen März auch gegen die Todesstrafe für Homosexuelle in Brunei eingesetzt. Dabei hat er dazu aufgerufen, die Luxushotels des dort herrschenden Sultans Hassanal Bolkiah zu boykottieren.