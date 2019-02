Wegen seines neuen Films Auf 68 Millionen Dollar: Woody Allen verklagt Amazon

Amazon muss sich offenbar mit einer millionenschweren Klage von Woody Allen (83) auseinandersetzen. Der Regisseur soll laut der US-Seite "Page Six" aufgrund eines vermeintlichen Vertragsbruchs 68 Millionen Dollar (rund 60 Millionen Euro) fordern. So habe sich das Unternehmen entgegen der Abmachung geweigert, seinen neuen Film "A Rainy Day in New York" zu veröffentlichen. Auch von vier weiteren gemeinsamen Projekten habe man widerrechtlich Abstand genommen, so sein Vorwurf.