Wegen rassistischer Darstellungen "Vom Winde verweht" jetzt mit Warnhinweis wieder verfügbar

"Schmerzhafteste Stereotype über People of Color"

Bereits Anfang Juni hatte John Ridley (54), Drehbuchautor von "12 Years a Slave", von HBO gefordert, das Melodrama aus dem Programm zu nehmen. "Es ist ein Film, der in den Momenten, in denen er nicht ohnehin den Horror der Sklaverei ignoriert, einige der schmerzhaftesten Stereotype über People of Color verbreitet", so Ridley in einem Artikel der "Los Angeles Times".