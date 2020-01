Wegen Preis für Machthaber SemperOpernball: Judith Rakers verzichtet "auf jegliches Honorar"

Eigentlich sollte "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (44) an der Seite von Roland Kaiser (67) den diesjährigen SemperOpernball am 7. Februar moderieren. Doch dann ehrte Ballchef Hans-Joachim Frey (54) den höchst umstrittenen ägyptischen Machthaber Abdel Fattah al-Sisi (65) mit dem goldenen St.-Georgs-Orden. Während Rakers nach dieser Ehrung via Twitter noch offen überlegte, was das für ihre Moderation des Opernballs bedeuten könnte, hat sie nun ein Update geliefert - und tut inzwischen alles, um aus dem "noch bindenden Vertrag" zu kommen, wie sie bei Instagram schreibt.