München - Den Bau des Physik-Campus — und somit den Abriss der alten Tierklinik am Englischen Garten — hat der Stadtrat am Mittwoch in die Wege geleitet. Jedoch mehr oder weniger freiwillig. Denn dass die Tierklinik nicht denkmalschutzwürdig ist, hatte das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege schon vor mehreren Jahren entschieden.