Wegen neuer Autobiografie Woody Allen: Verlagsmitarbeiter legen aus Protest Arbeit nieder

Mitarbeiter des US-amerikanischen Verlagshauses Little, Brown and Company haben sich klar gegen den Hollywood-Regisseur Woody Allen (84) positioniert. Weil der Mutterkonzern Hachette Book Group vorhat, die neue Autobiografie von Allen zu publizieren, gingen die Verlagsangestellten aus Protest kurzerhand auf die Straße und streikten. Das berichtet unter anderem die US-Seite "Page Six" und veröffentlichte ein Bild, das die streikenden Angestellten zeigen soll.