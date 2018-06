CSU sorgt sich auch um die hygienischen Zustände

Für die Dauer der Wahl besteht hier und am Salvatorplatz für den Zeitraum eine Einbahnregelung in nördlicher Richtung zwischen Promenadeplatz und Jungfernturmstraße. Auch Parkverbote verhängte die Stadt. Das Problem: Das Münchner Wahllokal dient als Anlaufstelle für alle türkischen Wahlberechtigten in Südbayern. Das seien so viele, dass "massive Verkehrsbeeinträchtigungen" zu befürchten seien, so die CSU in einem Antrag.