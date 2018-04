Bürgerinitiative Pro Isar fordert feste Isar-Grillstellen

Die Bürgerinitiative Pro Isar will sensibilisieren und auch die Stadt München immer wieder aufmerksam machen. Am Dienstag, 24. April, will sich die Initiative ab 15 Uhr mit einer Demonstration auf dem Marienplatz Gehör verschaffen. Dazu sind alle Münchner eingeladen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Initiative eine Petition im Landtag eingereicht – damals waren rund 200 Unterschriften zusammengekommen – geändert hat sich seitdem aber nichts. Michael Piazolo hat Ideen, wie die aktuelle Situation an der Isar verbessert werden kann. "Eine Möglichkeit wären beispielsweise feste Grillstellen, wie es sie in anderen Parks ja gibt." So könnte man die Zone, in der gegrillt werden darf und die Menge der Grill- und Feuerstellen einschränken.