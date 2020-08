Bad Kissingen - Ein wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs angeklagter katholischer Priester hat eine sexuelle Beziehung mit einer ehemaligen Ministrantin eingeräumt. Die Beziehung habe allerdings erst nach dem 18. Lebensjahr der jungen Frau begonnen, sagte der 43-Jährige bei seiner Befragung durch die Polizei im Frühjahr 2019, aus der der Vorsitzende Richter am Amtsgericht Bad Kissingen am Donnerstag vorlas. Die Beziehung zu der heute 22-Jährigen habe er im Februar 2019 beendet. "Es hat mich innerlich zerrissen", erklärte der Pfarrer mit Blick auf das für Priester geltende Zölibat - ein Versprechen vor Gott, ehelos und keusch zu leben. Kindesmissbrauch bestritt er in der Befragung.