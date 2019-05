Wegen Kinder und seiner Krankheit Imagine-Dragons-Sänger Dan Reynolds nimmt eine Auszeit

Reynolds leidet an chronischer Autoimmunkrankheit

Der zweite Grund für die Auszeit ist die chronische Autoimmunerkrankung Morbus Bechterew, an der der 31-jährige Reynolds seit über zehn Jahren leidet. Die unheilbare Erkrankung ist auch als ankylosierende Spondylitis, kurz AS, bekannt. Sie beginnt schleichend mit Rückenschmerzen, die immer stärker werden. "Es fühlte sich an, als würde jemand in meinen Nerven herumbohren", erklärt der Sänger in einem Interview mit dem US-Magazin "People".