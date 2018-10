Keine Tafeln, kein Unterricht?

Nun ist es für die rund 1.000 Schülerinnen und Schüler schon etwas betrüblich, in einer Behelfsanlage in Modularbauweise unterrichtet zu werden, statt in einem denkmalgeschützten Gebäude. Wirklich problematisch ist aber, dass es in dem Interimsbau keine Tafeln gibt.