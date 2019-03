Und als ob die Absage nicht schon genug gewesen wäre, musste sie später auch noch damit klar kommen, dass ihre ältere Schwester Dakota Fanning (25) eine Rolle in "Friends" abstaubte. Die heute 25-Jährige war in der finalen zehnten Staffel als Mackenzie zu sehen. "Dann war meine Schwester in der Serie und ich habe mich geweigert, diese Folge anzusehen", so Elle.