Wegen Homeoffice in der Corona-Krise Netflix will Datenverkehr drosseln: Was bedeutet das für die Nutzer?

Wer kann sitzt dieser Tage im Homeoffice, um das Risiko, sich oder andere mit dem Coronavirus anzustecken, so gut es geht zu minimieren. Einher geht damit ein immenser Anstieg an Datenübertragungen, die zunehmend drohen, das Netz zu überlasten. Um seinen Teil beizutragen, dass dies nicht geschieht, hat der Streaminganbieter Netflix nun in einem Statement angekündigt, in ganz Europa und zunächst für die kommenden 30 Tage den Datenverkehr zu drosseln. Doch was bedeutet diese Maßnahme nun für die Kunden?