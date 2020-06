Das ist nur gut ein Viertel der Summe, die in München fällig wäre – und ein Schnäppchen gemessen daran, dass dort (laut dem Breitbandatlas der Bundesregierung) ein Glasfasernetz verlegt ist, mit dem eine viel schnellere Datenübertragung möglich ist als mit einem DSL-Anschluss über Kupferleitung. Perfekt für eine datenpannenfreie Arbeit daheim. Auch im nordöstlich gelegenen Altomünster (ebenfalls Glasfasergebiet) ist ein renovierungsbedürftiges Einfamilienhaus gerade für 498.000 Euro zu haben, halb so teuer wie in München also. Die Experten gehen davon aus, dass Glasfaser-Wohnorte auch für die Städter noch attraktiver macht – und, dass der Trend raus in die günstigeren Regionen sich weiter verstärkt.