Wegen häuslicher Gewalt Steven Spielbergs Adoptivtochter Mikaela wurde verhaftet

Sie will Porno-Darstellerin werden

Erst kürzlich hatte die 23-jährige Mikaela, die von dem US-Regisseur gemeinsam mit seiner Frau, Schauspielerin Kate Capshaw (66, "Indiana Jones und der Tempel des Todes"), adoptiert worden war, in einem Interview mit der US-Ausgabe der britischen Zeitung "The Sun" offenbart, dass sie in Zukunft eine Karriere als Porno-Darstellerin plane. Ihre Eltern habe sie bereits davon in Kenntnis gesetzt. Diese seien nicht verärgert gewesen, vielmehr hätten sie sich "fasziniert" von ihren Plänen gezeigt.