Wegen guter Einschaltquoten "Domian live" geht zweimal monatlich auf Sendung

"Domian live" wird ab kommendem Freitag, den 28. August, künftig zweimal im Monat ausgestrahlt. "Wegen des großen Zuspruchs wird der Talk nun alle zwei Wochen zu sehen sein - immer am zweiten und am letzten Freitag des Monats zur bewährten Uhrzeit um 23.30 Uhr direkt im Anschluss an den ,Kölner Treff'", heißt es in einer Mitteilung des Senders WDR.