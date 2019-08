Wegen freizügiger Fotos "Heiße Mutter": Cathy Lugners Tochter wird in Schule angefeindet

Tochter von Cathy Lugner: Leonie ist elf Jahre alt

Natürlich will Cathy Lugner auch die beste Mutter für ihre Tochter Leonie sein. Die Elfjährige "ist gut erzogen, geht aufs Gymnasium, spielt Klavier, reitet", so das Ex-Playmate in "Gala". Auf freizügige Instagram- oder Magazin-Fotos will Cathy aber nicht verzichten: "Ich bin der Meinung, dass die Fotos meinem Kind nicht schaden. Ich wüsste nicht, was ich mit meinen Fotos in der Erziehung falsch machen sollte. Ich bin zwar Mutter, aber ich bin ja trotzdem noch eine eigenständige Person."