Wegen Flüssigkeitsmangel Country-Star Kenny Rogers liegt im Krankenhaus

Country-Star Kenny Rogers (80, "The Gambler") liegt im Krankenhaus. Gerüchte, wonach sein Zustand kritisch sein soll, sind aber nicht wahr, wie inzwischen klargestellt wurde. In einem Statement, das bei Instagram veröffentlicht wurde, heißt es: "Aufgrund der jüngsten wilden, falschen Informationen und Spekulationen mehrerer Medien veröffentlichen wir im Namen von Kenny Rogers die folgende Erklärung: Kenny wurde kürzlich in ein örtliches Krankenhaus in Georgia eingeliefert und wegen Dehydration behandelt."