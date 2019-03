Radtransport in U- und S-Bahnen ist nicht den ganzen Tag erlaubt

Oom T. ist nachmittags nach der Arbeit mit einem Mountainbike unterwegs. Er ist auf dem Weg zu einem Freund. Vom Ostbahnhof will er kurz nach 16 Uhr mit der S3 zwei Stationen bis Giesing fahren. Mit gültigem Ticket für sich und sein Radl, so dachte er zumindest. Doch kaum setzt sich die S-Bahn in Bewegung, erzählen ihm die beiden Männer vom Sicherheitsdienst, dass sein Ticket nicht gültig sei.