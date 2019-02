Wegen Doku über den King of Pop? Michael Jacksons Neverland-Ranch wird für Ramschpreis verkauft

Die berühmt-berüchtigte Neverland-Ranch des verstorbenen Superstars Michael Jackson ist derzeit so günstig wie nie zu haben, seit der King of Pop 2009 verstarb. Zwar rufe der verantwortliche Immobilienmakler immer noch 31 Millionen Dollar (rund 27 Millionen Euro) auf, dabei handele es sich aber nur noch um einen Bruchteil des ursprünglichen Listenpreises aus dem Jahr 2015. Ganze 70 Prozent soll der geschätzte Wert des Anwesens in den gerade einmal vier Jahren gefallen sein, berichtet die US-Seite "People".